– Dette er et smålig og usosialt kutt, sier Listhaug i en tale til Fremskrittspartiets høstkonferanse lørdag.

Det var Solberg-regjeringen som opprinnelig foreslo å kutte i ordningen med at uføre kan tjene drøyt 42.500 kroner, eller 0,4 G, uten at uføretrygden reduseres.

I stedet vil regjeringen halvere avkortingen av trygden for biinntekter opp til 1,2 G, eller nærmere 128.000 kroner. I dag blir uføretrygden redusert med 66 kroner for hver hundrelapp man tjener over fribeløpet.

I sitt budsjettforslag har Støre-regjeringen opprettholdt kuttet, som vil spare staten for 254 millioner kroner i uføretrygd og uførepensjon.

– Fremskrittspartiet kommer ikke til å støtte slike kutt. Vi ser ingen grunn til at uføre ikke kan tjene disse ekstra kronene, sier Listhaug.