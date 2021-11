2.364 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert nye 2.364 koronasmittede personer i Norge. Det er 602 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 2.005 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.609, så trenden er stigende. Fredag var 222 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fire flere enn dagen før.

Seltzer: Planla gjenforening med Turboneger

Turboneger planla å invitere Hank von Helvete med igjen som vokalist i 2023, skriver Thomas Seltzer på Facebook. Seltzer var bandkollega med Hans-Erik Dyvik Husby fra 1993 fram til Husby forlot bandet 2009.

I minneordet Thomas Seltzer skriver etter Husbys bortgang bare 49 år gammel fredag, forteller han at bandet planla gjenforening med Hank von Helvete.

– Vi har det siste året planlagt en jubileumsturné våren 2023 for å markere 25-årsjubileet til «Apocalypse Dudes», skriver han.

Bidens helse får grønt lys

President Joe Bidens helse er god og han er skikket til å utføre sine plikter, uttalte hans lege Kevin O'Connor i natt etter den årlige legesjekken som Biden var gjennom i går. Det var den første rutinemessige helsesjekken for Biden som president.

– Jeg føler meg i flott form, sa en smilende Biden, iført sine velkjente solbriller, da han kom tilbake til Det hvite hus etterpå.

Koronaopptøyer i Nederland

Flere titalls personer ble pågrepet og sju personer, blant dem politibetjenter, ble skadd da en koronademonstrasjon utartet til opptøyer i Nederland i går kveld.

Politiet så seg nødt til å skyte varselskudd. Politiet har ikke opplyst hvor mange som ble truffet av varselskudd, men kringkasteren NOS meldte senere at det dreier seg om to personer. En vannkanon ble også tatt i bruk mot demonstrantene.

Saakasjvili avslutter sultestreiken

Georgias fengslede ekspresident Mikhail Saakasjvili har avsluttet en 50 dager lang sultestreik, opplyste legen hans i natt.

– Tidligere president Saakasjvili har formelt avsluttet sultestreiken etter at han ble overført til militærsykehuset Gori rundt 90 kilometer vest for hovedstaden Tbilisi i livstruende tilstand, der han er lagt inn på intensivavdeling, sa lege Nikoloz Kipsjidze.

Mann pågrepet etter knivstikking i Svolvær

En mann ble knivstukket i Svolvær natt til lørdag. Mannen ringte selv til politiet klokken 0.55 og fortalte om knivstikkingen.

– Han fortalte at han var knivstukket flere ganger og at dette hadde skjedd utendørs på en parkeringsplass ved et kjøpesenter i Svolvær.

Like etter ringte det en annen mann til politiet og fortale at han sto bak knivstikkingen. Han ble pågrepet uten dramatikk rett etter, forteller operasjonsleder May-Wenche Hansen i Nordland politidistrikt til NTB.