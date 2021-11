Kraftig vind har skapt kaos i store deler av Sør-Norge – flere kommuner har satt krisestab

Uværet medfører at nødnettet og telefonnettet er nede i blant annet Numedal, Hallingdal og deler av Ringerike.

– Store deler av telefonnettet til Telenor, Telia og Ice er nede i disse områdene, sa avdelingsleder for kommunikasjon i Vestre Viken Helseforetak, Hege Frostad Dahle, til NTB i 20-tiden.

I Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet går mange av basestasjonene på reservestrøm.

– Flere stasjoner kan falle ut dersom strømbruddet vedvarer. Det kan bli verre enn det er nå, sa Dahle.

– Hvor alvorlig er situasjonen når det gjelder fare for liv og helse?

– Det er en alvorlig situasjon.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opplyser til VG at om lag 50 av de 2.085 basestasjonene i Nødnett er berørt av uværet i 21-tiden. 90 basestasjoner går på reservestrømsløsning.

Ambulanse på McDonalds og krisestab på Joker

Derfor har helseforetaket sendt ut patruljebiler i Flå, Nes, Ål og Kongsberg mot Numedal. Dette er områdene som er hardest rammet. Disse kjører med blålys, og folk kan henvende seg til ambulansene for øyeblikkelig hjelp. Det er blant annet utplassert en ambulanse med blålys utenfor McDonalds i Flå i Hallingdal.

– Der det er mulig, oppfordrer vi folk til å ta seg til legevakt og akuttmottak selv, skriver helseforetaket.

Politiet i Innlandet meddeler at flere kommuner har satt krisestab. I Sør-Aurdal kommune har krisestab og nødetater etablert seg på Joker i Hedalsvegen.

Kapasiteten ble sprengt – trykket er redusert

– Vi mottar hele tiden meldinger om trær som enten sperrer veier eller ligger delvis ut i vei. Det er en utfordring. For de som driver og rydder opp i dette, er nok kapasiteten ganske sprengt, sa operasjonsleder Tore Grindem i Sørøst politidistrikt til NTB i 17.30-tiden.

I 21.30-tiden forteller oppdragsleder Gunnlaug Gjelstad i Sørøst politidistrikt at trykket er redusert.

– Det kommer ikke inn mange nye meldinger om naturskader nå. Det har roet seg betraktelig, sier Gjelstad.

Flere trafikkulykker

Det er meldt om flere trafikkulykker i distriktet, og Sørøst politidistrikt ba trafikanter i Øvre Telemark og Nordre Buskerud om å utsette reisen fram til vinden roet seg.

Ringerike Brann- og redning meldte fredag ettermiddag om store utfordringer på Nes i Ådal. Store ressurser ble satt inn for å rydde veier.

– Vi mottar voldsomt mange meldinger om innesperrede biler og personer. Brannvesenet jobber seg oppover og nedover E16 fra Nes i Ådal. Til dere som sitter i biler og venter på hjelp: vi er på vei, skrev sentralen på Twitter.

Klokka 20.33 melder brannvesenet at de har ryddet de fleste steder med innmeldt trefall på E16, FV243 og FV245. Det kan fremdeles være utfordringer på andre veier.

Omfattende strømbrudd

18.000 av Elvias kunder ble strømløse grunnet uvær og trær som har falt over strømlinjene, opplyste kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen i Elvia til TV 2. NTBs sjekk i 21-tiden viste at 13.500 kunder i 22 kommuner da var strømløse.

I tillegg opplyser Etna Nett til Oppland Arbeiderblad at mellom 6.000 og 7.000 av deres kunder mangler strøm i Valdres.

Bergensbanen er stengt mellom Ål og Hønefoss på grunn av strømproblemer og trær over sporet. Det antydes at ryddejobben vil ta tid, og Bane Nor kommer med ny statusmelding lørdag morgen.

Det er gult farevarsel for flom i Trøndelag og gult farevarsel for jord- og flomskred i deler av Trøndelag og Møre og Romsdal.

Oransje farevarsel avsluttet

Det ble satt oransje farevarsel for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark.

Fra fredag morgen var det ventet lokalt kraftige vindkast fra vest og nordvest, med en hastighet på 25–30 meter i sekundet, meldte Meteorologisk institutt. Instituttet anslo at vinden ville være kraftigst fredag ettermiddag, for så å avta utover kvelden.

I 21-tiden skriver instituttet at vinden er i ferd med å minke, og at det oransje farevarslet er avsluttet.

Takplater blåste av, glass falt fra tårn

I Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ble det utstedt gult farevarsel for kraftige vindkast.

Vest politidistrikt meldte fredag ettermiddag om sterk vind i Nordfjord og nordre deler av Sunnfjord. Politi og brannvesen var på stedet i Kanndalen, hvor takplater hadde blåst av en mink- og revefarm. Kanndalsvegen var midlertidig stengt på grunn av takplater i veien.

Befolkningen ble bedt om å sikre løse gjenstander, slik som trampoliner og hagemøbler.

I Oslo rykket politi og brannvesen ut til tårnet «Tjuvtitten» på Tjuvholmen etter melding om at det hadde falt glass fra tårnet.

– Hvis vinden tar ordentlig tak, kan det jo dette ut mer. Så er det ikke så lett å komme seg opp dit. Det er rundt 50 meter opp til der to glassplater er knust og står i fare for å dette ut, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til VG.