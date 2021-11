Deltavarianten er nå den dominerende varianten av coronaviruset i Norge. I det siste har en undergruppe av deltavarianten fått fotfeste i Trøndelag. Undergruppen har fått navnet AY.4.2, og det er denne varianten av viruset som nå er med på å drive smitteutbruddet i Trondheim.

Det europeiske smittevernbyrået har nå oppjustert undergruppen til en variant de følger med på.

«Denne varianten ser ut til å ha et smittefortrinn over andre deltavarianter», skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste ukerapport om coronaviruset.

Første tilfelle i august

Foreløpig er det ikke noe som tyder på at vaksinene biter dårligere på denne varianten eller at den gir mer alvorlig sykdomsforløp.

Karoline Bragstad, seksjonsleder i Folkehelseinstituttet. Foto: FHI

Seksjonsleder i FHI, Karoline Bragstad, opplyser til ABC Nyheter at det første tilfellet med AY.4.2 i Norge ble påvist i Oslo i midten av august i år.

– Vi har siden det hatt noen sporadiske tilfeller, men først i oktober at det har vært en samling av tilfeller i Trøndelag, sier Bragstad.

Onsdag var det 45 påviste tilfeller med undervarianten i Norge. Av 34 tilfeller påvist nasjonalt siden starten av oktober er 21 fra Trøndelag, ifølge ukerapporten til FHI.

Tidligere har FHI uttalt at varianten kan bli dominerende i Norge.

– Har dere noe estimat på når denne undervarianten kan bli dominerende i Norge?



– Nei, det er ikke sikkert den blir dominerende, men heller ikke usannsynlig når vi ser utviklingen i Storbritannia. Det ser i midlertid ut til å gå sakte og ikke i samme hastighet som alfa og delta overtok. Det kan også dukke opp en annen variant i mellomtiden som er enda mer egnet og tar over isteden. Det er vanskelig å forutse, svarer Bragstad.

«Kan overta for andre deltavirus»

AY.4.2-varianten har en økende tendens i Storbritannia.

«Foreløpige analyser fra UK Health Security Agency indikerer at varianten har noe økt smittsomhet og at sekundærsmitte med denne undervarianten forekommer noe mer hyppig», skriver FHI i rapporten.

Samtidig ser det ikke ut til at AY.4.2 overtar like raskt som alfa- og deltavarianten gjorde i Storbritannia tidligere i pandemien, ifølge FHI.

«Den kan like fullt få betydning for virusspredningen framover og signaler fra UK indikerer at denne kan overta for andre deltavirus på sikt», heter det i ukerapporten.

Bragstad sier at det er mistanke om at AY.4.2-varianten har en viss utbredelse i land som ikke har oversikt over virusvarianter. Dette skyldes at det i Storbritannia er en større andel av påviste tilfeller med varianten blant innreisende i Storbritannia enn ellers.

– Få land ellers rapporterer økning i AY.4.2. Storbritannia er det landet som først har rapportert om økende tilfeller med denne varianten i oktober. De har hatt tilfeller med varianten siden i sommer, sier hun.