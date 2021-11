Hovedmann fikk redusert straff i ankesak etter drapet på Dan Eivind Lid

Dommen i Agder lagmannsrett ble omtalt av Fædrelandsvennen fredag ettermiddag. Hovedmannen ble i Kristiansand tingrett dømt til 15 år og seks måneder fengsel, men endte med ett år kortere straff etter ankebehandlingen. 56-åringen er funnet skyldig i medvirkning til forsettlig drap og grovt ran.

En 46 år gammel russisk mann, som ble dømt til åtte års fengsel for grovt ran med døden til følge i tingretten, er i lagmannsretten dømt til seks års fengsel.

Den tredje tiltalte i saken ble i tingretten dømt til tre års fengsel for grovt ran. Denne straffen er opprettholdt i lagmannsretten.

Den tidligere Sian-aktivisten Dan Eivind Lid ble drept i forbindelse med et ran 3. oktober i fjor. Ranet skjedde i hans hjem i Suldalen i Kristiansand. Den dømte 56-åringen fikk med seg de to andre fra narkotikamiljøet i Kristiansand for å rane Lid etter å ha fått opplysninger om at de kunne finne våpen og narkotika i leiligheten hans.

Påtalemyndigheten ba i tingretten om 18 års fengsel for 56-åringen, en påstand som ble opprettholdt i lagmannsretten. For russeren ba aktoratet om 17 års fengsel, mens det for sjåføren ble lagt ned påstand om ni års fengsel.

Selv om 56-åringen ble utpekt som hovedmann og den som utførte det meste av volden mot Lid, skriver lagmannsretten at den ikke kan utelukke at det var den 46 år gamle russeren som utførte det dødelige kvelningsgrepet. 56-åringen blir derfor dømt for medvirkning til drap.