Hans-Erik «Hank von Helvete» Dyvik Husby er død

«Hertugen», «Herr Tugen», «Hertis» og «Hank von Helvete».

Kjært barn har mange navn, og Hans-Erik Dyvik Husby rakk å bli en folkekjær norsk artist.

Dyvik Husby var en vokalist, artist og skuespiller, som for mange er kjent som vokalisten i det norske rockebandet Turboneger.

– Vi er lei oss over å kunngjøre at Hans-Erik Dyvik Husby, også kjent for verden som Hank von Hell, dessverre gikk bort 19. november 2021, heter det i en melding på Husbys offisielle Facebook-side ved 23-tiden fredag kveld.

Svartmalt og i bar overkropp

Hank von Hell fremførte sangen «Fake it» under Melodi Grand Prix i Oslo Spektrum i 2019. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Husby ble født på Gravdal i Vestvågøy kommune. På scenen med Turboneger var han ofte å se i bar overkropp med et svartmalt mønster i ansiktet.

Han har flere ganger snakket åpent om rusproblemene han hadde i perioder av livet sitt.

I juli 2010 ble det kjent at Husby trakk seg fra Turboneger. Samme år spilte han hovedrollen som Cornelis Vreeswijk i filmen « Cornelis» i Sverige. Filmen ble en stor suksess. Han spilte også inn albumet «I ljuset av Cornelis» sammen med Cornelis' sønn Jack Vreeswijk.

Siden 2011 har han vært å se i flere norske TV-programmer. I 2011 var han dommer på Idol, og i 2013 deltok han i Melodi Grand Prix med sangen «No One». Seks år senere, i 2019, deltok han i Melodi Grand Prix for andre gang. Denne gangen med låten «Fake It», som er hans siste singel.

– Onkel Hank, minnene lever videre

Artisten Carina Dahl delte nyheten på sin Facebook-profil. Foto: Skjermdump/Facebook

Blant de første som tok til sosiale medier for å dele budskapet er fotografen og Husbys venn Per Heimly. Han har delt et bilde av vennen og tre røde hjerter på sin Facebook-profil.

Artisten Carina Dahl har også delt et innlegg om Husby, som hun kaller «Onkel Hank».

– Pappa vekket meg hjemme i dag med nyheten som har gjort dagen her tung. Onkel Hank, minnene lever videre!, skriver Dahl på Facebook.