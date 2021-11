Bergensbanen stengt – omfattende ryddejobb

Bergens Tidende melder at det jobbes med å rette feilen. Det er sterke vindkast på stedet, noe som trolig har ført til at trær har veltet over sporet.

– Det er en kontaktledningsmast, som forsyner togene med strøm, som er ødelagt. Den må byttes ut. Samtidig må det fjernes trær og foretas en rutinemessig kontroll av anlegget i området, opplyser pressevakt Harry Korslund i Bane Nor.

– Det er nok en nokså omfattende ryddejobb. Det er antydet at det vil ta lang tid, og det vil bli gitt ny informasjon innen klokken 16, opplyser Korslund.

Vy jobber med å sette opp buss for tog.