Politiet: Syklist stakk av etter å ha kjørt på jente i Oslo

– Jenta er tatt hånd om av ambulanse, mulig bruddskade, skriver Oslopolitiet på Twitter.

Ulykken skjedde i Cort Adelers gate på Ruseløkka i Oslo rundt klokken 8.25 fredag morgen.

– Syklisten forlot stedet før politi eller ambulanse ble varslet. Foresatte til jenta er varslet, skriver politiet.

De opplyser at sammenstøtet skal ha skjedd utenfor fotgjengerfelt, og at det var dialog mellom syklist og fotgjenger etter hendelsen. Syklisten falt selv av sin sykkel. Politiet oppfordret syklisten til å ta kontakt, og klokken 10.41 skriver politiet på Twitter at syklisten har meldt seg.

– Vi tar avhør for å innhente syklistens versjon av hendelsen, skriver tvitrer politiet.