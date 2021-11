– Vi har drøftet om jeg skal holde en redegjørelse for Stortinget hvor jeg forteller historien jeg nå har fortalt til de parlamentariske lederne. Det var det ikke noe stort ønske om. men vi ble enige om at jeg skal gi et grundig skriftlig svar, sier Eva Kristin Hansen (Ap).

Stortingspresidenten har beklaget og sagt at hun misforsto pendlerboligreglene.

Hansen sier den skriftlige redegjørelsen til Stortinget kommer i løpet av dagen.

Stortingets visepresident har samtidig bekreftet at enkeltsakene om pendlerbolig vil bli fulgt opp.

– Det har vært en del saker, ikke fryktelig mange, med veldig forskjellig innhold. De vil bli fulgt opp. Vi skal komme tilbake til akkurat hvordan vi skal gjøre det, sier Svein Harberg (H), visepresident på Stortinget.

Han sier det ikke er klart om det blir Riksrevisjonen eller eksterne aktører som skal følge opp sakene, men at det skal avklares snart.