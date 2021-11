Støttegruppe: Ikke varslet nye avhør av Viggo Kristiansen

– Det siste avhøret bærer preg av at de er ferdig med avhør av han, men det utelukker ikke at de kaller ham inn igjen. De har snakket med ham om det de har sagt de skulle snakke om, og de avsluttet det ved forrige avhør, sier Terje Helland, som er talsperson for støttegruppa for Kristiansen, til VG

Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen har begge vært inne til flere avhør i den pågående etterforskningen i høst.

Denne uka ble det kjent at nye DNA-funn knytter Andersen til begge ofrene. Han ble imidlertid kun dømt for ett av drapene, mens han pekte på Kristiansen som gjerningsmann for det andre drapet. Kristiansen har hele tiden ment han er uskyldig i saken og ble i sommer løslatt da saken ble gjenopptatt.