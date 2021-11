– Det er ganske høstlig vær i vente, typisk novembervær, sier statsmeteorolog Rannveig Eikill fra Meteorologisk institutt til NTB.

I Nord-Norge har det vært ganske mildt vær den siste tiden, med vekslende vær. Nå skal temperaturene nedover igjen. Torsdag blir det kraftige byger flere steder i Nordland med litt tordenvær utover kvelden.

– Det blir hovedsakelig regn, men du skal ikke langt opp i fjellet før det blir snø, sier Eikill, som sier at det mot helgen blir en overgang fra sludd til snø flere steder i Nord-Norge, også i lavlandet.

– Temperaturene bikker over på minussiden. Det blir nok ikke fryktelig kaldt, men det blir nok et par minusgrader mange steder. I Tromsø vil det nok ligge noen grader under null, sier hun.

Regn og vind

På Vestlandet kommer det flere lavtrykk inn fra vest de neste dagene. Denne delen av landet tar imot hovedstøyten av nedbør, men den kan også trekke litt innover Østlandet.

– Det vil regne både på Vestlandet og i Trøndelag fra fredag. Det ser også ut som vinden vil øke kraftig, og det kan blåse godt, også i fjellet, sier Eikill.

I helgen vil temperaturene også falle noe i Sør-Norge, men det er foreløpig ikke snakk om minusgrader og vintervær.

Søndag blir det opphold i ruskeværet på Vestlandet, og det ligger an til klarvær i store deler av Sør-Norge.

– På søndag blir det mer nordvestlig vind med litt skyer først på dagen, men så kan det klarne opp og bli veldig fint østafjells og på Sørlandet.

Kjøligere til uka

Etter helgen ligger det først an til noen dager med litt mildere vær over hele landet.

Men så er dagene med mildvær over: Det ligger nemlig an til at neste uke blir kjøligere enn denne – over hele landet.

– Det er veldig varierende vær i disse dager, og temperaturene går opp og ned. Det er nok foreløpig litt tidlig å slå fast at vinteren er på vei, sier Eikill.