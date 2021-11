Palestina-møte i Oslo

Utenriksminister Anniken Huitfeldt leder et ministermøte i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC). Møtet finner sted i Oslo. På møtet deltar representanter for Palestina, Israel, USA, og europeiske, arabiske og andre giverland. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Palestinas statsminister Mohammad Shtayyeh på sitt kontor.

Koronarapport fra FHI

Folkehelseinstituttet legger fram sin ukerapport om koronavirus. Stadig økende smitte og mange innlagte ved sykehusene bekymrer helsemyndighetene. Flere sykehus har vært nødt til å utsette mange operasjoner og polikliniske behandlinger.

Magasinfylling og kraftsituasjonen

NVE kommer med magasinstatistikk og rapport om kraftsituasjonen her i landet. Den lave fyllingsgraden i magasinene har i høst bidratt til høye strømpriser.

FNs sikkerhetsråd diskuterer Afghanistan og Somalia

Sikkerhetsrådet får en orientering og konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Somalia (Unsom) og om FNs politiske oppdrag i Afghanistan (Unama). FN-kilder har nylig uttalt til AFP at krisen i Afghanistan allerede er mer alvorlig enn situasjonen i Jemen og Syria, og at det bare er i Kongo det er verre.

Rettsmøte for svindeltiltalt kardinal

I Vatikanet holdes det rettsmøte i saken mot kardinalen Giovanni Angelo Becciu og ni andre som er anklaget for svindel i forbindelse med et feilslått eiendomsprosjekt i London. Kardinalen er sammen med flere andre tidligere tjenestepersoner i Vatikanet tiltalt for tjenesteforsømmelse, hvitvasking, svindel og underslag.