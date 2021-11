416 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 310 smittede per dag i hovedstaden, til sammen 4.444 tilfeller.

Det er ikke lenger de yngste som er den største gruppen smittede.

Vel 43 prosent av smittetilfellene er registrert i aldersgruppen 20 til 49. Aldersgruppen null til 19 år står for 39 prosent av smittetilfellene de siste to ukene, viser tallene fra kommunen.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 1.265 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Alna og Grorud bydel med henholdsvis 1.195 og 1.047.

Tallene er lavest i bydelene Vestre Aker, Ullern og Nordre Aker.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.