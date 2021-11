Akershus universitetssykehus (Ahus) har ti intensivplasser, men hadde mandag 18 intensivpasienter. Postoperativ og medisinsk overvåking har overtatt de minst akutt syke pasientene. På tirsdag var det igjen elleve pasienter på intensiven, melder VG.

Og de er ikke alene om å ha fulle senger.

– Det er fullt overalt. På Ullevål, Kalnes og Diakonhjemmet. Helt fullt, sier leder for intensivavdelingen ved Rikshospitalet, overlege Andreas Barratt-Due, til Aftenposten.

Alle sykehusene ligger under Oslo universitetssykehus (OUS). Mandag for en uke siden kuttet OUS planlagt operasjonsaktivitet med 10 prosent ved samtlige sykehus for å frigjøre ressurser som følge av det høye presset på intensivavdelingene.

Også Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har måttet utsette planlagte operasjoner, skriver Dagbladet. Mandag var åtte coronapasienter innlagt på intensivavdelinger ved de ulike helseforetakene i Helse Nord.

Mange må bli hjemme

Ved St. Olavs hospital i Trondheim jobbes det iherdig med å ha nok folk på jobb. Sykehuset har aldri hatt så høyt sykefravær som nå, opplyser sykehusdirektør Grete Aasved til NRK.

Tirsdag satt ledelsen ved sykehuset i møter for å få kommunene til å ta over utskrivningsklare pasienter. At de ikke får frigjort sengeplassene, har ført til opphopning ellers i sykehuset, sier konstituert helsefagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge til NTB.

– St. Olavs har fått tre problemer samtidig. I tillegg til de utskrivingsklare pasientene har de fått en bølge med coronapasienter som belaster infeksjons- og intensivavdelingene. På toppen av det hele har det vært en forkjølelsesbølge som har truffet både ansatte og pasienter, sier han.

Nakstad er bekymret

Assisterende Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad varslet i oktober at det kunne bli dobbel belastning på helsesystemet i høst og vinter fordi sesongbaserte luftveisinfeksjoner kommer i tillegg til coronasmitte. Nå mener han det er grunn til bekymring.

– Hvis trenden ikke snur, er det bekymringsfullt, siden noen av sykehusene allerede nå må begrense aktivitet og flytte pasienter. Skulle situasjonen forverre seg, vil det gå ut over stadig flere pasienter som ikke har covid-19, sier han til NTB.

20 måneder har gått siden Norge stengte ned. Med tiden har helsevesenet fått viktig kunnskap om covid-19 og forbedret behandlingsrutinene. I tillegg har vaksinen ført til at de fleste ikke blir like syke som de ellers ville blitt. Situasjonen er på mange måter bedre enn den var i 2020, sier Nakstad, men presiserer at det også har kommet nye utfordringer.

– Vi er nærmere en normalsituasjon enn vi var, med tanke på pågangen av pasienter uten covid-19. Det er dessuten mindre tilgang på vikarer fra Sverige, og en god del helsepersonell er akkurat nå hjemme på grunn av luftveisinfeksjoner. Det skaper en ekstra belastning før vi har kommet inn i den egentlige vintersesongen.