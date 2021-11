Ingen EU-støtte til CO2-fangst på Klemetsrud

Anlegget Fortum Oslo Varme er ikke blant de sju prosjektene som er valgt ut til å få støtte, skriver Teknisk Ukeblad.

Opprinnelig søkte de om 3 milliarder kroner, men reduserte summen i sommer til 1,8 milliarder kroner for å øke sjansen for å få tildelt støtte. Det var altså ikke nok til å overbevise EU-ekspertene.

Direktør Jannicke Gerner Bjerkås for Fortum Oslo Varmes CO2-fangstprosjekt sier til E24 at de er både skuffet og overrasket.

– Tildelingen viser at EU ønsker å satse på CO2-fangst, og da syns vi det er overraskende at EU-kommisjonen legger bort vårt prosjekt, som er ferdig modnet og har med seg sikker delfinansiering og et lager med bekreftet plass, sier Bjerkås.

Hun sier at dette ikke blir slutten på prosjektet og at de nå vil diskutere veien videre sammen med staten og Oslo kommune.

Fortums plan er å fange CO2 fra selskapets forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Dette skal deretter lagres permanent under havbunnen på norsk sokkel. Investeringen på Klemetsrud er totalt beregnet til å koste 6,8 milliarder kroner, og Fortum skal selv bidra med 800 millioner kroner.