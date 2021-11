1.761 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.761 nye koronasmittede personer i Norge. Det er 229 flere enn samme dag i forrige uke. I Oslo er det registrert 428 nye koronasmittede. Det er 133 flere enn samme dag forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.700 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.396, så trenden er fortsatt stigende.

Mandag var 225 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 35 flere enn dagen før.

Ungdommer mindre lykkelige enn før

Før var folk på sitt lykkeligste i 30-årsalderen. Men ny norsk forskning viser at unge voksne har hatt en sterk nedgang i lykkefølelse.

Tallene viser at lykkenivået til ungdommer og unge voksne har falt markert de siste årene. Personer mellom 25 og 39 år har hatt en nedgang på 14 prosentpoeng i lykkefølelse og livskvalitet fra 2009 til 2019.

I gruppen 15 til 24 år er fallet på 11 prosentpoeng. Til sammenligning har lykkefølelsen for gruppen over 60 år bare falt med 1 poeng.

Biden og Xi i møte

Videomøtet mellom USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping startet klokken 1.45 i natt. Møtet ventes å vare i flere timer.

– Vårt ansvar som ledere for Kina og USA er å sikre at konkurransen mellom våre land ikke dreier over i konflikt, verken med eller uten hensikt, i stedet for ukomplisert og ærlig konkurranse, sa Biden da møtet startet.

Biden sa til Xi at håpet er å få etablert felles retningslinjer for å unngå misforståelser og feilberegninger. Xi viste på sin side til at de to landene må styrke kommunikasjonen og samarbeidet.

Cuba-demonstrasjon forhindret

Cubanske sikkerhetsstyrker har forhindret en planlagt landsdekkende demonstrasjon. I forkant var det lagt ned forbud mot demonstrasjonen, men demonstrantene varslet at de ville protestere i gatene i går kveld lokal tid likevel.

Myndighetene svarte med å sette inn politi og sikkerhetsstyrker i flere byer. Flere fremtredende dissidenter ble pågrepet. Det hvite hus fordømte i natt cubanske myndigheters beslutning og pågripelser.

Canadisk by evakuert

Alle de 7.000 innbyggerne i byen Merritt vest i Canada er beordret evakuert etter kraftig regnvær som har ført til oversvømmelser og ødelagte bruer. Andre steder i provinsen British Columbia har store nedbørsmengder utløst jordskred som har sperret bilister inne.

Innen utløpet av gårsdagen lokal tid venter myndighetene at det kan komme opptil 250 millimeter nedbør i og rundt storbyen Vancouver. Det er like mye som området vanligvis får på én måned.

Politi og soldater overtar Ecuadors fengsler

Politi og soldater skal overta sikkerhetsansvaret i Ecuadors fengsler på ubestemt tid etter at sammenstøt mellom gjenger nok en gang har ført til mange drepte.

Minst 68 innsatte ble drept og 25 såret i sammenstøt mellom gjenger i et fengsel i Guayaquil i helgen. I slutten av september ble 118 innsatte drept i det myndighetene har kalt den verste massakren i landets fengselssystem. Mange fengsler i Ecuador kontrolleres av narkotikabander, og flere fengslede narkobaroner kontrollerer sine organisasjoner fra cellene.