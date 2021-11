TV 2: Oppsiktsvekkende nye DNA-funn i Baneheia-saken

Politiet skal ha avdekket nye DNA-funn som de mener stammer fra Jan Helge Andersen på kroppen til Lena Sløgedal Paulsen (10) i forbindelse med Baneheia-saken, opplyser TV 2.

Andersen ble frikjent for drapet på Paulsen i Baneheia i Kristiansand i år 2000. Han ble dømt for drapet på det yngste offeret, Stine Sofie Sørstrønen. Han ble trodd i retten på at det var under trussel fra Viggo Kristiansen og at det var Kristiansen som var initiativtaker til de bestialske handlingene. Andersen ble også dømt for medvirkning til overgrep på begge ofrene.

Ifølge opplysninger fra VG mandag kveld skal DNA-materialet som er undersøkt, stamme fra undersøkelser av gamle sporprøver som er sikret fra begge jentene, altså også Lena Sløgedal Paulsen som Andersen nektet å ha hatt noen seksuell kontakt med.

Kristiansen har på sin side hele tiden bedyret sin uskyld, og ment at Andersen må ha gjort drapene alene og dratt ham inn i saken for å få mildere dom.

Det er de nye undersøkelsene i drapssaken fra 2000 som har avdekket funnene, melder TV 2. Det skal ikke ha blitt funnet DNA-spor fra Viggo Kristiansen i forbindelse med den nye etterforskningen.

I februar fikk Kristiansen saken sin gjenåpnet. Han ble løslatt 1. juni.

Til Dagbladet sier Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin at han har vært kjent med de nye opplysningene en stund.

Jan Helge Andersen ble dømt for ett av drapene i Baneheia den 19. mai 2000. Han tilsto og ble dømt til 19 års fengsel. Straffen er ferdigsonet.