Tromsø kommune utsetter innføring av coronasertifikat

Ordfører Gunnar Wilhelmsen bekrefter utsettelsen til TV 2.

– Det er veldig forståelig at det tar tid å få på plass forskriften, og det er bra om vi får det på plass før helgen, sier Wilhelmsen.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) sa søndag at det er flere avgjørelser som må på plass før coronasertifikatet kan tas i bruk.

– Regjeringen må fastsette en forskrift på dette, og så må vi jobbe for å få på plass de tekniske løsningene. Og så må arrangørene legge til rette for å kunne ta det i bruk, sa han.

Regjeringen opplyste fredag at de åpner for at kommunene kan ta i bruk lokale coronapass for å forhindre nedstenging.

Tromsø har den siste tiden hatt et stort smittetrykk. Det siste døgnet er det registrert 75 nye coronatilfeller. Det pågår også et smitteutbrudd på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Fire pasienter og fem ansatte ved hjertemedisinsk avdeling på UNN i Tromsø har fått påvist coronasmitte, skriver Nordlys.