Avtale vedtatt etter dramatisk sluttspurt i Glasgow

En ny klimaavtale er vedtatt etter en intens sluttspurt i Glasgow. Men vi står fortsatt på randen av klimakatastrofe, advarer FNs generalsekretær.

Klimatoppmøtet var ett døgn på overtid da slutterklæringen ble klubbet gjennom lørdag kveld.

Et viktig punkt dreier seg om landenes frivillige nasjonale klimamål. Landene oppfordres nå til å skjerpe dem allerede neste år – betydelig raskere enn tidligere planlagt.

Miljøorganisasjoner ikke imponert over Glasgow-avtalen

De store internasjonale miljøorganisasjonene er ikke imponert over slutterklæringen fra klimatoppmøtet Cop26 i Glasgow. For svakt, sier Greenpeace.

– Det er beskjedent, det er svakt, og 1.5 gradersmålet er bare så vidt i live, men det er sendt et signal om at æraen med kull går mot slutten, sier Jennifer Morgan, direktør for Greenpeace International.

– Unge som er blitt voksne under klimakrisen, vil ikke finne seg i veldig mange flere slutterklæringer som dette. Hvorfor skulle de det, når det er deres egen framtid de slåss for, sier hun.

1.306 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.306 koronasmittede i Norge. Det er 244 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.644 koronasmittede per dag.

I Oslo ble det registrert 255 nye koronasmittede siste døgn. Det er 87 flere enn samme dag forrige uke, men 81 færre enn fredag.

USA advarer Kina mot å presse Taiwan

USA advarer Kina mot å presse Taiwan når de to landene forbereder et toppmøte mellom presidentene Joe Biden og Xi Jinping.

I en samtale med Kinas utenriksminister Wang Yi lørdag uttrykte utenriksminister Antony Blinken bekymring for Kinas konstante militære, diplomatiske og økonomiske press mot Taiwan.

Kyr og hester reddet fra låvebrann

I alt 26 kyr og fem hester ble reddet fra en overtent driftsbygning i Kvam i Nord-Fron sent lørdag kveld. Det var en tid fare for at brannen kunne spre seg til nabobygninger.

Klokken 3.30 melder politiet i Innlandet at brannen er slukket, og at brannvesenet blir værende på stedet for å fortsette med etterslukking.