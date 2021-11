Politiet frykter forsvunnet sjåfør er skadd etter utforkjøring

Politiet i Innlandet opplyser på Twitter at utforkjøringen fant sted ved 18.45-tiden. Da politiet kom til stedet var ikke føreren der og det ble startet søk etter vedkommende.

Til Dagbladet opplyser politiet at de er bekymret for at vedkommende befinner seg skadd ute i terrenget, og at de er bekymret for helsetilstanden til føreren.

Det er cirka null grader i leteområdet. Det er ikke snø, men skydekke, ifølge avisen.

Ut fra registreringsnummeret vet politiet trolig hvem føreren er.