Soldat funnet død på Heistadmoen

Soldaten var på øvelse, skriver Laagendalsposten.

– Både militært og sivilt helsepersonell var raskt på stedet, men soldaten ble dessverre raskt erklært død av sivilt helsepersonell, sier kommunikasjonssjef i Heimevernet, oberstløytnant Per Gunnar Grosberghaugen.

Han sier politiet undersøker saken rutinemessig som et unaturlig dødsfall.

– Et uventet dødsfall

Marius Knudsen, operasjonsleder i Sørøst politidistrikt, sier de ikke kjenner årsaken til dødsfallet men at de ikke har holdepunkter for å si at det har skjedd noe kriminelt.

– Men dette er et uventet dødsfall og det er derfor besluttet å foreta en obduksjon.

Ifølge Grosberghaugen er avdøde en mann i 40-årene fra Halden. Soldaten var på en årlig trening i Heistadmoen. De pårørende er varslet, sier Grosberghaugen.

Politiet mottok melding om dødsfallet litt før klokka 06.30 lørdag morgen.