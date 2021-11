Brødrene som er siktet for Mortensrud-drapet er fremdeles på frifot

– Det er fortsatt stor aktivitet i arbeidet, men vi har ikke pågrepet noen ennå, sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til Avisa Oslo.

Politiet offentliggjorde i slutten av oktober navnet på de to siktede, brødrene Valon (35) og Visar (32) Avdyli fra Bærum. De er siktet for drap og/eller medvirkning til drap etter at 20 år gamle Hamse Hashi Adan på ble skutt og drept Mortensrud 7. oktober.

Det er kjent at de to reiste fra Gardermoen til Pristina i Kosovo to dager etter drapet.

Denne uken besluttet Oslo tingrett å forlenge isolasjonen og medieforbudet i varetekt for den tredje siktede i saken, en 40 år gammel mann. Det skyldes blant annet fare for bevisforspillelse, opplyser Enoksen.

Han er likevel klar på at politiet mener at mannen har hatt en underordnet rolle i drapet.

Avdyli-brødrenes advokat Svein Holden har tidligere sagt til NTB at de to nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

Han sier til Avisa Oslo at han ikke vil uttale seg om saken før brødrene eventuelt er pågrepet.