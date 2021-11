Politiet brukte spikermatte for å stoppe biltyver i Trøndelag

Politiet fikk klokken 1.40 melding om at en firmabil hadde blitt stjålet ved en Rema 1000-butikk i Orkanger, skriver Adresseavisen.

Noe senere ble bilen observert av en UP-patrulje på Klett i Trondheim.

Operasjonsleder Roger Mogstad i Trøndelag politidistrikt sier til avisen at det også ble gjort forsøk på å stanse bilen, uten at dette lyktes.

Politiet bestemte seg etter hvert for å legge ut en spikermatte på fylkesvei 715 i Trolla i Trondheim for å stanse bilen. Planen fungerte, og mannen og kvinnen som satt i bilen ble pågrepet. De to er også mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.