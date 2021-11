Forhandling på overtid i Glasgow

Klimasamtalene i Glasgow som formelt skulle vært ferdig fredag, fortsetter på overtid lørdag. Etter at et nytt tekstforslag er klart, kalles det inn til et plenumsmøte. Dersom det gjøres i 10-11-tiden, mener klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) det er sannsynlig med enighet lørdag.

KrF velger ny leder



Lørdag skal KrF velge ny leder etter at Kjell Ingolf Ropstad trakk seg i september. Olaug Bollestad har fungert som partileder og blir etter alle solemerker valgt til ny leder på det ekstraordinære landsmøte lørdag.

Landsstyremøte i Rødt

Rødt har ordinært landsstyremøte denne helgen. Rødt-leder Bjørnar Moxnes skal holde sin tale klokken 10. Selve møtet finner sted på Scandic St. Olavs plass i Oslo.

Koronarestriksjoner i Nederland

Nederland stenger delvis ned på grunn av koronaviruset. Serveringssteder og butikker, unntatt matbutikker, må stenge klokka 19, mens befolkningen rådes til ikke å ha flere enn fire gjester på besøk og jobbe hjemmefra så mye som mulig. Smittetrykket har de siste to ukene ligget på 685,7 per 100.000 innbygger. Det er nesten dobbelt så høyt som i Norge.

Skjebnekamp for herrelandslaget i fotball

Lørdag tar Ståle Solbakkens Norge imot Latvia til VM-kvalifiseringskamp på Ullevaal stadion. Vinner Norge mot Latvia, blir Norge garantert VM-klar med seier i siste gruppespillskamp, borte mot Nederland tirsdag. Med tap er sannsynligvis sjansen for å bli gruppevinner borte.

Sesongåpning for skiskytterne

Lørdag er det nasjonal åpning for skiskytterne på Sjusjøen. På programmet står sprint – 7,5 km sprint for kvinner og 10 km for menn. Johannes Thingnes Bø står over åpningen på grunn av en lett forkjølelse.