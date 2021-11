Klimaforhandlingene fortsatte på overtid

Det har blitt jobbet gjennom natta i Glasgow for å avklare gjenstående spørsmål knyttet til slutterklæringen fra COP26. Målet er at et nytt utkast til klimabeslutning blir lagt fram klokken 8 lørdag.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier til NTB at han «oppfatter at det er sannsynlig med enighet» og at han er «realistisk optimist».

Britney Spears er ikke lenger under vergemål

Popstjerna Britney Spears har fått livet sitt styrt gjennom et vergemål i nesten 14 år. Fredag ble ordningen avviklet.

Dommer Brenda Penny i Los Angeles godkjente fredag prosessen med å gjøre slutt på den kontroversielle ordningen.

1.762 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.762 koronasmittede i Norge. Det er 256 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.609 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.277, så trenden er stigende.

Økende aggresjon mot helsepersonell i Tyskland

Tyske fagforeninger melder om økende aggresjon og trusler mot leger og sykepleiere som støtter vaksinering mot koronaviruset.

– Leger melder om fiendtlige handlinger og trusler stadig oftere under pandemien, sier Susanne Johna, leder i legeforeningen Marburger Bund.

Tysklands kriminalpoliti BKA anser nå vaksinemotstandere og koronafornektere for å være en «relevant risiko» når det gjelder angrep på vaksinesentre og legekontorer.

Økt smittetrykk gir færre klemmer

I uken som gikk svarte 44 prosent at de har gitt en klem til noen de ikke bor sammen med. Det er en nedgang på 9 prosentpoeng fra forrige uke, ifølge ferske tall fra Norsk koronamonitor.

– Færre klemmer hverandre for tiden. Høstmørket med smitteøkning er en festbrems, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.