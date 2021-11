Brann på skole i Oslo

Brannen startet i en gjenstand på utsiden av skolen og spredte seg til bygget, melder Oslo brann og redning.

Det er noe brannskade på utsiden av en vegg, og brannen har spredt seg til taket, men det er ingen åpen flammer.

– Det er en del røyk under takplatene, og vi jobbet med slukkespiker for å få kontroll. Vi sjekker med varmekamera og åpner etter hvert taket for å kontrollere at brannen er slukket, sier vaktkommandør Tor Audunhus i 110-sentralen til NTB.

Brannen ble meldt klokken 00.30.