Fylkesstriden i Innlandet kan være avgjort

På et møte på Hunderfossen samlet fylkestingsgruppa seg om en felles innstilling til partiets representantskap 27. november, hvor de ber om at det ikke startes en prosess for å dele opp fylket og gå tilbake til Hedmark og Oppland, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Ifølge avisa er det all grunn til å tro at innstillingen blir vedtatt i representantskapet, og at dette dermed blir partiets standpunkt i fylkestingsbehandlingen før jul.

For at det skal bli flertall i fylkestinget for å videreføre Innlandet, må et flertall på 29 fylkestingsrepresentanter stemme for dette. Dette kan sikres ved at Ap, Høyre, KrF og Venstre går sammen.

Alle de tre siste partiene bekrefter overfor GD at de gir sin tilslutning til videreføring av Innlandet fylke.