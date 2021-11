Til TV 2 opplyser FOH at et norsk Orion-fly i nord identifiserte to tankfly og overvåkingsfly ut fra Kolahalvøya.

– Gjennom Nato ble F-16 satt til å følge flyene, sier talsperson Preben Aursand ved FOH til TV-kanalen.

Også britiske Eurofighter-fly også var på vingene.

Deborah Haynes i Sky News skriver på Twitter at de britiske flyene identifiserte to russiske Tu-160 strategiske bombefly over Nordsjøen.

F-16-flyene fulgte med på avstand. De russiske flyene var utenfor kysten og ned til Nordsjøbassenget, før de fløy tilbake igjen, sier Aursand.

Han legger til at Forsvaret følger med på våre kystområder, og er konstant årvåkne.