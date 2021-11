Overgrepene skjedde ifølge tiltalen mellom 2012 og 2013 i en kommune på Østlandet da gutten var fem-seks år gammel.

Kommunen fattet ifølge den ferske tingrettsdommen i 2013 akuttvedtak om omsorgsovertakelse fordi de mente at gutten hadde vært utsatt for omsorgssvikt av sine foreldre. Han har senere bodd i flere beredskapshjem og fosterhjem. Det var først i 2019 at gutten fortalte sine fosterforeldre om at faren hadde utsatt ham for seksuelle overgrep da de bodde sammen. Overgrepene skjedde ifølge dommen oftest mens moren ikke var hjemme, og de var ofte kamuflert som lek.

I retten nektet faren, som nå er i 50-årene, straffskyld. Han sa at det som står i tiltalen, ikke har skjedd, men ble imidlertid ikke trodd av tingretten.

Mannen ble i 1990 dømt for å ha voldtatt en fem år gammel gutt, og i 1997 ble han dømt for blotting overfor to jenter og en kvinne.

Han sitter i dag i fengsel etter at han i 2018 ble dømt til tre års fengsel for å ha voldtatt sin kusine over en treårsperiode fra hun var 12 år gammel. Dommen på fire og et halvt års fengsel for overgrepene mot sønnen er en tilleggsdom til dette.

Retten mener at riktig nivå på den samlede straffen for overgrepene mot sønnen og kusinen er på sju og et halvt års fengsel, hvor de tre årene han allerede er idømt i 2018 skal trekkes fra.