Kongsberg-siktet fengslet i fire nye uker

Rettsmøtet i tingretten ble gjennomført som kontorforretning fredag. Retten viser til at det fremdeles er fare for at bevis skal gå tapt i saken.

– Politiet har planlagt ytterligere avhør av siktede, og dette kan foranledige ytterligere avhør. Det er avgjørende at siktede ikke får mulighet til å påvirke disse vitnene, skriver tingretten i kjennelsen fredag.

Fengslingen er forlenget til 10. desember. Han underlegges også brev- og besøksforbud, forbud mot aviser og kringkasting. Fra før er isolasjonen av Bråthen forlenget til samme dato, også det med hans samtykke.

Bråthen er fremdeles innlagt på lukket psykiatrisk institusjon og han skal også være gjenstand for en psykiatrisk utredning. Politiet har tidligere opplyst at den siktede kan ha vært utilregnelig onsdag 13. oktober da fem mennesker ble drept og mange ble fornærmet da Bråthen gikk rundt i Kongsberg sentrum med pil og bue, og med to stikkvåpen.