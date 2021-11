Eldre pasient død i coronautbrudd på sykehus i Bergen

Det opplyser sykehuset i en pressemelding, skriver Bergensavisen.

I alt har det vært tre utbrudd som til sammen har involvert tre pasienter og ni ansatte. Haraldsplass ser dette i sammenheng med økt smitte i samfunnet.

Sykehuset opplyser at det vært gjort smittesporing i hvert enkelt tilfelle og at det er innført ekstra smitteverntiltak i sykehuset for å beskytte pasientene mot smitte.

– Selv om en aldri kan være 100 prosent sikret mot smitte i en pandemisituasjon, er det trygt å komme til Haraldsplass, sier smittevernoverlege Fredrik Grøvan i pressemeldingen.