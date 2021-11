Regjeringen vil tilby tredje vaksinedose til alle over 18 år

– Vaksinasjon er den viktigste beskyttelsen vi har mot corona. Smitten vil være blant oss i flere år fremover, og det er mye vi sammen kan gjøre for å hindre at viruset sprer seg, men vi trenger også den beskyttelsen vaksinene gir. Regjeringen lytter til FHIs vurdering og planlegger for at hele den voksne befolkningen får tilbud om en oppfriskningsdose, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Folkehelseinstituttet (FHI) har planene klare for å gi en tredje vaksinedose til alle mellom 18 og 64 år.

Kommunene er allerede godt i gang med å tilby alle over 65 år en tredje vaksinedose mot covid-19, og nå står helsepersonell for tur.

Regjeringen planlegger nå også for at alle mellom 18 og 64 år får tilbud om oppfriskningsdose neste år, når det har gått minst 6 måneder etter andre vaksinedose.

Regjeringen presiserer at vaksinene ikke beskytter 100 prosent mot sykdom og har noe dårligere effekt hos eldre.

– Oppfriskningsdose for voksne vil kunne bidra til bedre beskyttelse mot sykdom, og til at færre smitter videre. Men vi trenger mer kunnskap om dette. Derfor har vi bedt FHI om å gjøre løpende vurderinger av nytte og risiko ved oppfriskningsdose for voksne, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kommunene bes om å prioritere å gi første og andre vaksinedose til dem som ennå ikke har fått det, samt oppfriskningsdose til dem over 65 år, dem med svakt immunforsvar og til helsepersonell, før personer mellom 18 og 64 år tilbys oppfriskningsdose.