Over 2.000 nye smittetilfeller for andre gang denne uken

Det siste døgnet er det registrert 2.006 koronasmittede i Norge. Det er 472 flere enn samme dag i forrige uke. Tirsdag ble det registrert 2.126 nye tilfeller, noe som er det høyeste så langt i pandemien.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.573 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.222, så trenden er stigende.

I Oslo er det registrert 416 nye koronasmittede siste døgn. Det er 186 flere enn samme dag forrige uke, og 81 flere enn onsdag.

Norge og flere i Sikkerhetsrådet fordømmer Hviterussland

Norge, USA, Storbritannia og EU-landene i FNs sikkerhetsråd fordømmer Hviterusslands behandling av menneskene som oppholder seg på landets grense mot Polen.

– Taktikken er uakseptabel og nødvendiggjør sterke internasjonale reaksjoner og samarbeid for å stille Hviterussland til ansvar, skriver landene i en uttalelse. Uttalelsen kom etter et krisemøte i Sikkerhetsrådet om situasjonen torsdag.

Polen sier at regjeringen til president Aleksandr Lukasjenko har lokket rundt 2.000 migranter til Hviterussland for så å sende dem videre til Polen, som hevn for sanksjoner.

Brasil er klare for VM i Qatar

Brasil er klare for VM i Qatar etter å ha slått Colombia 1-0. Gultrøyene er ubeseiret til nå i kvalifiseringsspillet og er klare for mesterskapet med fem kamper igjen å spille.

Kampens eneste målscorer ble Lyon-spiller Lucas Paqueta. Ellers i kvalifiseringsgruppa slo Chile Paraguay 1-0 på bortebane, mens Peru slo Bolivia 3-0 på hjemmebane.

Astronauter er framme på ISS

De fire astronautene som onsdag tok av fra Florida, ankom Den internasjonale romstasjonen (ISS) natt til fredag norsk tid. Fartøyet Crew Dragon nådde ISS rundt 20 timer etter oppskytingen fra Kennedy Space Station ved Cape Canaveral, ifølge Nasa.

Om bord var tyske Matthias Maurer og amerikanerne Thomas Marshburn, Raja Chari og Kayla Barron. De får selskap av tre andre, én amerikaner og to russere, som har vært på ISS siden april.

Mann pågrepet for knivtrusler på Kongsberg

En mann i slutten av tenårene ble natt til fredag pågrepet etter å ha truet beboere på en studenthybel på Kongsberg med kniv.

– Han oppførte seg truende med en tapetkniv. Situasjonen var avsluttet før vi kom fram, og ingen ble fysisk skadd. Han er kjørt til arrest i Drammen og avhøres i løpet av natten, opplyste operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.