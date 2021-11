Ruset far øvelseskjørte med sønn

Øvelseskjøringen skjedde i hasjrus og med 1,63 i promille, skriver Rett24.

Det er andre gang mannen fradømmes førerkortet, framgår det av dommen fra Follo og Nordre Østfold tingrett. I mars ble 45-åringen stanset av politiet mens hans 15 år gamle sønn satt bak rattet. Aldersgrensen for øvelseskjøring er 16.

I avhør tilsto mannen at han hadde spist en hasjkake tidligere på dagen.

– Det er ingen konkrete opplysninger i saken som tilsier at kjøringen har medført fare, men siktede var ikke skikket til å være ledsager for sin mindreårige sønn, som i tillegg var for ung til å øvelseskjøre, heter det i dommen.

Straffen settes til 24 dager i fengsel og 100.000 kroner i bot.