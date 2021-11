Meteor lyste opp himmelen over Sør-Norge

VG skriver at de har fått melding fra flere personer som har observert en meteor. Meldingene har kommet fra Innlandet, Østfold og Rogaland.

Norsk meteornettverk bekrefter overfor avisen at et av deres kameraer har fanget opp en meteor. Steinar Midtskogen i nettverket sier at han tror meteoren har vært best å se på Sørvestlandet, rundt Haugesund.

– Den tilhører en meteorsverm som heter De sørlige tauridene. Det er meteorer som synes å komme ut fra stjernebildet Tyren. Det er noe som skjer hvert år, men denne var spesielt kraftig til å tilhøre den meteorsvermen, sier Midtskogen til NRK.

Ifølge nettverkets beregninger brant meteoren helt opp, da den falt ned over havet et stykke vest for Bergen.

Midtstein sier det blir flere muligheter til å se meteorer i november og desember. Årsaken er at jorda passerer gjennom et område med en del støv og småstein som tilhører kometer.