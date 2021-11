Et flertall støtter bevæpning av politiet

57 prosent svarer at politiet bør kunne bære våpen i en gallup Kantar TNS har gjort for TV 2.

41 prosent svarer at de mener våpen bør være tilgjengelig i bil, som i dag, mens 1 prosent svarer «vet ikke».

56 prosent svarer at angrepet på Bislett i Oslo denne uken og på Kongsberg tidligere i høst har gjort at de har endret syn på bevæpning av politiet, og at de mener det bør bli enklere tilgjengelig enn i dag.

Politiet har i dag en ordning med såkalt fremskutt lagring, der politiets skytevåpen ligger låst i en kasse i politibilen.

I 2017 ble det satt ned et utvalg som skulle se på praksisen. Utvalget konkluderte med at de ikke anbefalte alminnelig bevæpning.

Politidirektør Benedicte Bjørnland er avventende og mener man trenger mer informasjon.

– En av styrkene til norsk politi er at vi er alminnelig og ubevæpnet, og at det skaper tillit til befolkningen, sier Bjørnland til TV 2.