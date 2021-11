Dagens Næringsliv (DN) melder at styret i Mybank har kalt inn til ekstraordinær generalforsamling 19. november. I innkallingen foreslår styret å kaste Aubert fra styrevervet etter at han ga et privat lån til realitykjendis, tidligere glamourmodell og pokerspiller Aylar Lie uten å ha informert styret.

Til Dagbladet Børsen opplyser Aubert at han kommer styret i forkjøpet og fratrer stillingen.

– Jeg skulle selvsagt vært denne saken foruten, og det er mitt valg å tre til side, skriver Espen Aubert i en e-post til Børsen.

Finanstilsynet opplyser til DN at de nå undersøker saken.

– Finanstilsynet undersøker den aktuelle saken og har utover det ingen kommentarer på det nåværende tidspunkt, skriver tilsynsrådgiver Jo Singstad i Finanstilsynet i en epost til avisen.

Unormalt stort lån

Bakgrunnen er ifølge E24 at styret i Mybank godkjente et unormalt stort lån til Aylar Lie i forbindelse med et leilighetskjøp på eksklusive Tjuvholmen i Oslo. I tillegg delfinansierte styreleder Espen Aubert eiendomskjøpet gjennom et privat lån.

Mybank, som tilbyr omstartslån til personer med økonomiske problemer, ga Lie finansiering til å kjøpe leiligheten på 34 millioner kroner. Senere, for å sikre luksusleiligheten, fikk hun privat finansiering fra styreleder og aksjonær Aubert gjennom hans eiendomsselskap Daimyo Eiendom. Selskapet er ifølge avisen oppført med en pant på 15 millioner kroner i leiligheten.

Denne private finansieringen ble styret først kjent med da DN omtalte kjøpet av leiligheten 20. oktober i år.

Aubert: – Var habil

Kort tid senere har Aylar Lie solgt leiligheten med solid gevinst, ifølge E24 og Finansavisen.

– Ett annet styremedlem var kjent med det private lånet, både pant og utbetaling. Sett i etterpåklokskapens lys, så burde hele styret fått informasjonen før pantet ble etablert, skriver Aubert til E24 i en e-post.

Aubert har ikke lagt skjul på at han og Lie kjenner hverandre privat, men mener uansett at han var habil da Mybank-styret godkjente lånet.

– Jeg skjønner at spørsmålene om habilitet kan stilles, men jeg var habil i min rolle i kredittprosessen. Situasjonen med den private mellomfinansieringen dukket derimot opp senere, da hennes egenkapital ble forsinket utbetalt til leilighetsoppgjøret, skriver Aubert til E24.