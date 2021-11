Baldwin saksøkes etter «Rust»-skyting

Skuespiller og produsent Alec Baldwin blir saksøkt av en kollega for den fatale skyteepisoden under innspillingen av westernfilmen «Rust». Erstatningskravet kommer fra lysansvarlig Serge Svetnoy, som i søksmålet hevder at skytingen, som kostet filmfotograf Halyna Hutchins livet, ble «forårsaket av de uaktsomme handlingene» til blant andre Baldwin, som både er produsent og hovedrolleinnehaver i filmen.

Også våpenansvarlig Hannah Gutierrez-Reed blir anklaget i søksmålet. Hun, Baldwin og innspillingsleder Dave Halls fulgte ikke etablert industripraksis for våpenhåndtering og «tillot at en revolver ladd med skarp ammunisjon ble rettet mot levende mennesker», heter det i søksmålet.

Astronauter på vei til ISS

Fire astronauter er på vei til Den internasjonale romstasjonen (ISS) i et romfartøy fra SpaceX. Oppskytingen skjedde fra Florida natt til torsdag norsk tid. De fire sendes opp to dager etter at en annen besetning returnerte til jorden.

Om bord er person nummer 600 i verdensrommet på 60 år. Oppskytingen har blitt utsatt gjentatte ganger, og besetningen som kom hjem mandag, skulle egentlig ha tatt imot den nye besetningen på ISS. Sykdom og dårlig vær førte til utsettelsene. Astronautene skal være på ISS i et halvt år.

Enebolig i Asker i brann

En enebolig på Sætre i Asker kommune er i full fyr natt til torsdag. Det skal ikke være spredningsfare til andre bygg. Det skal heller ikke være noen personer i huset.

– Det er full overtenning, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

Klokken 03.40 opplyser politiet at det fortsatt brenner i huset. Det er gjennomført søk i boligen og det er ikke gjort funn av personer.

Boeing inngår forlik med etterlatte etter 737 Max-ulykke

Boeing har inngått forlik med familiene til ofrene fra ulykken med et av selskapets 717 Max-fly i Etiopia i 2019. Selskapet erkjenner at de er ansvarlige for at flyet mistet kontrollen kort tid etter det tok av fra flyplassen i Addis Abeba. Flyet krasjet i en landsby i nærheten, og alle 157 om bord mistet livet.

Årsaken til ulykken var et nytt datasystem i flyet som gjorde at flynesen plutselig vendte nedover uten at flygerne greide å gjenvinne kontrollen. I forliket erkjenner Boeing at datasystemet forårsaket ulykken, og at 737 Max-flyene ikke var trygge å fly. Flytypen ble tatt i bruk igjen tidligere i år. Forliket innebærer ikke at de etterlatte får erstatning, men det gjør det mulig for dem å fremme individuelle søksmål i amerikanske domstoler, istedenfor i hjemlandene sine, noe som kan være vanskeligere.

1.783 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.783 koronasmittede i Norge. Det er 269 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.505 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.145, så trenden er stigende.

I Oslo er det registrert 334 nye koronasmittede siste døgn. Det er 24 færre enn samme dag forrige uke, og 65 færre enn tirsdag. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 251 smittede per dag.