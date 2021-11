73-åring må i fengsel etter at barnehagebarn fant eksplosiver og våpen

Saken ble rullet opp da Mattilsynet 3. september i 2019 ba politiet om hjelp til å fjerne et titalls katter fra et hus, skriver Stavanger Aftenblad.

I huset fant politiet store mengder våpen. I alt hadde 73-åringen som bodde i huset over 50 skytevåpen.

Seks av dem helautomatiske og av den grunn ulovlige i Norge. I tillegg ble det funnet rundt 10 kilo dynamitt, over 600 fenghetter og drøyt 50.000 patroner hjemme hos pensjonisten.

Et par måneder etter at politiet var i huset, fant barnehagebarn som var på tur ved et skogholt nær mannens hus en bærepose med 1,5 kilo TNT, 62 fenghetter, 101 patroner og to pistoler hvorav én var halvautomatisk. Også disse tilhørte mannen.

Da rettssaken startet i Sør-Rogaland tingrett, erkjente tiltalte delvis straffskyld.

– Alle våpnene var ikke lovlige. Såpass ærlig må jeg være, sa mannen.

Retten så alvorlig på tiltaltes oppbevaring av eksplosivene og mener at sannsynligheten for at dynamitten i boligen og TNT-en i skogholtet skulle eksplodere ukontrollert, var til stede.

I tillegg til fengselsstraffen på ett år og to måneder ble 73-åringen dømt til å tåle inndragning av alle eksplosiver, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon som er nevnt i tiltalen.