Når saken til den terrordømte 42-åringen kommer opp for retten på nyåret, er det i en provisorisk rettssal i Telemark fengsel i Skien, opplyser sorenskriver Dag Bjørvik i Telemark tingrett til NTB.

Han oppgir «sikkerhetsmessige og praktiske årsaker» til beslutningen om på nytt å ominnrede fengselets gymsal til rettssal for anledningen. Det samme ble gjort da retten behandlet Anders Behring Breivik søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene i 2016 og 2017.

Domstolen avviser dermed den klare henstillingen fra Breivik og advokat Øystein Storrvik om at sal 250 – den såkalte terrorsalen – i Oslo tinghus er det best egnede lokalet å behandle begjæringen om prøveløslatelse i. Denne salen ble bygd spesielt for formålet da straffesaken mot mannen som detonerte bomben i regjeringskvartalet og som drepte 69 personer på Utøya 22. juli for ti år siden, skulle behandles.

Vurderer anke

Anders Behring Breivik sitter fengslet i Skien. Foto: NTB

Storrvik skal diskutere med klienten denne uka om beslutningen skal ankes. Han mener den spesialbygde salen i Oslo tinghus fullt ut ivaretar sikkerhetskravene som stilles rundt Breivik.

– Vi har gjort gjeldende at denne saken på vanlig måte bør foregå på et rettssted utenfor fengselet. Retten har besluttet at saken skal gå i fengselet. Vi har ikke tatt standpunkt til anke, skriver Storrvik i en SMS til NTB.

Spørsmålet om hvorvidt 42-åringen kan og skal løslatelse kommer opp for retten 18. januar. Domstolen har foreløpig satt av fire dager til saken.

Anders Behring Breivik, som har undertegnet begjæringen med navnet Fjotolf Hansen, ble dømt til 21 års forvaring. Minstetiden ble satt til det maksimale av hva loven tillot, som var ti år da dommen ble avsagt.

Motsetter seg løslatelse

Alle forvaringsdømte har etter loven krav på å få en rettslig prøving av forvaringsvilkårene når minstetiden er utløpt. Deretter har man krav på ny prøving hvert femte år. Det er ikke noen maksimaltid for forvaringsdømte.

Oslo statsadvokatembeter motsetter seg løslatelse og har tatt ut ny tiltale.

– Slik vi vurderer det, basert på materialet vi har fått fra Kriminalomsorgen, som har med ham å gjøre i det daglige, og en ny risikovurdering gjort av en psykiater, mener vi det fortsatt er fare for at Breivik skal begå ny, alvorlig kriminalitet, sa statsadvokat Hulda Karlsdottir i en kommentar til begjæringen.

Kriminalomsorgen har bedt om at rettsforhandlingen skal avholdes i Telemark fengsel i Skien av sikkerhetshensyn. Da Breivik saksøkte staten fordi han mente det strenge soningsregimet han soner under bryter med menneskerettighetene, ble saken i sin helhet behandlet i en provisorisk rettssal i fengselets gymsal.