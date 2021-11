Byrådet i Oslo sier de ikke vil frata journalister adgangskort til Rådhuset

Forslaget fra administrasjonen har foreløpig kun vært på høring i partiene i bystyret og er ennå ikke formelt behandlet.

Byrådsleder Raymond Johansen sier i en epost til NTB at han ser at det er behov for å styrke adgangskontrollen på rådhuset, men sier det ikke er aktuelt å begrense adgangen for journalister.

– Det er ikke aktuelt for byrådet å begrense adgangen for pressen til rådhuset. Pressen vil beholde samme adgang til rådhuset som de har i dag, sier han.

Hva som skjer med de øvrige forslagene i administrasjonens innstilling, blir først kjent når saken behandles.

Det er i dag rundt 20 journalister som er akkreditert og har adgangskort til rådhuset, melder VårtOslo , som først omtalte forslaget til nye regler for adgangskontroll. Redaktørforeningen reagerte kraftig på forslaget.

– Dersom de journalistene som i dag har adgangskort til rådhuset skal bli tvunget til å gjøre egne avtaler for hver gang man skal ha direkte kontakt med en byråd eller en sentral opposisjonspolitiker, så vil det innebære en klar forverring av arbeidsvilkårene, skrev generalsekretær Arne Jensen i et brev til byrådslederen.

Også SV uttalte seg kritisk til forslaget om å frata journalister adgangskortet i høringsrunden. Venstres Odd Einar Dørum skriver i en epost til NTB at også de er imot en slik innskrenkning.