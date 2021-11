Ny smitterekord med 2.126 nye tilfeller siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 2.126 koronasmittede i Norge. Det er 500 flere enn samme dag i forrige uke. Antall smittede er det høyeste som er registrert her i landet siden pandemien brøt ut.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.467 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.098, så trenden er stigende.

I Oslo er det registrert 400 nye koronasmittede siste døgn. Det er 88 flere enn samme dag forrige uke, og 105 flere enn mandag.

Polske medier: Migranter skal ha tatt seg over grensen

To store grupper med migranter har angivelig tatt seg over grensen fra Hviterussland til Polen, ifølge polske medier. Det dreier seg om to tilfeller der grensegjerder og sperringer er blitt fjernet med makt, ifølge en talskvinne for den polske grensevaktstyrken.

Noen migranter ble tatt tilbake til Hviterussland, mens andre klarte å flykte fra stedet, opplyser hun. Det er svært vanskelig å få uavhengig bekreftelse på hva som foregår i grenseområdet, siden journalister holdes unna på begge sider av grensen.

Dommer: Trump-dokumenter kan utleveres

En amerikansk dommer avviser et forsøk fra tidligere president Donald Trump på å hindre utlevering av dokumenter til kongresskomiteen som gransker 6. januar-stormingen. Trump varslet umiddelbart etterpå at han anker.

Dokumentene som Kongressen ønsker, omfatter blant annet telefonutskrifter, notater fra uttalelser og taler, og håndskrevne notater fra Trumps daværende stabssjef Mark Meadows.

Enda flere innkalles som vitner

Ytterligere ti personer innkalles som vitner av kongresskomiteen som gransker stormingen av Kongressen i USA, i tillegg til seks som ble innkalt mandag. De ti arbeidet for daværende president Donald Trump på slutten av presidentskapet.

Kongresskomiteen ønsker å finne ut mer om hva presidenten gjorde og sa da hans tilhengere stormet Kongressen 6. januar i år i et forsøk på å stanse opptellingen av stemmene som bekreftet Joe Bidens valgseier. Så langt er det uklart om komiteen også kommer til å kalle inn Trump som vitne.

Ny vaksinegenerasjon på trappene

Verdens helseorganisasjon ser fram til en ny generasjon koronavaksine som kan bestå av nesespray eller tabletter i stedet for sprøyter.

Denne type vaksiner kan ha fordeler over tradisjonelle sprøytebaserte vaksiner ved at de er enklere å sette, og kan til og med bli tatt av pasienten selv, uttaler WHOs sjefforsker Soumya Swaminathan.