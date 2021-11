Tine med ny og lengre skje etter kraftig yoghurtkritikk

Tilbakemeldingene har vært positive, men ikke alle er helt fornøyde, sier Tine til Nationen.

– Vi har allerede fått positive tilbakemeldinger på at skaftet er lengre og at den oppleves som bedre å spise av. Overflaten oppleves som glattere. Vi har også fått noe kritikk på at den fortsatt smaker litt tre og at man må sette den sammen selv, sier leder for bærekraft i Tine, Bjørn Malm, til avisen.

Den nye skjeen er laget av bambus og kommer i to deler. Skjeen har blitt lengre, og er nå pakket inn i papir, ikke plastfolie som den gamle skjeen.

Den forrige skjeen fikk kritikk for å være for kort, og enkelte mente også at den smakte tre. Foreløpig er ikke den nye på plass overalt.

– De første butikkene fikk den nye skjeen for to-tre uker siden. I første omgang er det bare meieriet vårt på Tunga i Trondheim som har den. Underleverandøren vår klarer ikke å levere alle skjeene på en gang, men på nyåret ser vi for oss at den er på plass på alle produkter som skal ha den, sier Malm.