Flertall i formannskapet i Trondheim vil utsette tiltaksavgjørelse

Det kan dermed tyde på at avgjørelsen om hvilke nye coronarestriksjoner Trondheim kan få, vil bli utsatt, skriver avisa.

Senterpartiets Marte Løvik mener at man ikke kan stenge ned voksensamfunnet, når det er på skolene og blant barna smitten er. Hun ber formannskapet utsette å stemme over coronaforskriftene.

– Vi må sette inn tiltak som virker, sier hun.

Adresseavisen skriver at seks av de elleve representantene i formannskapet har opplyst til avisa at de ønsker å utsette restriksjonene og be om et ekstraordinært formannskapsmøte så fort som mulig.

Fredag truet kommunedirektør Morten Wolden med å stramme inn coronatiltakene i byen dersom ikke innbyggerne skjerper etterlevelsen av nåværende anbefalinger. Kommunen har en anbefaling om munnbindbruk på offentlige steder der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, og Wolden har foreslått påbud om utstrakt bruk av munnbind.

Kommuneoverlege Tove Røsstad sa mandag at hun foreslår skjerpelser, men at detaljene må vente.

I helgen ble det registrert 410 nye smittetilfeller i Trondheim. De fleste smittede, 174, er i barneskolealder.