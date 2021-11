Norske bøker om klima trykkes i utlandet

Med titler som «La oss redde verden» og «Hjelp kloden» skal bøkene gi kunnskap og mane til praktisering av et mer miljøvennlig liv, men direkte kortreist er de ikke. De fleste er trykket i Latvia, noen få i Kina.

Dermed har de fleste av klimabøkene krysset landegrenser og satt sitt klimaavtrykk ved å ha fått noen liter bensin eller diesel på samvittigheten før de har landet i hendene til norske lesere, ifølge Klassekampen.

En av klimautgivelsene som er blitt trykket i Norge, er Anja Bakken Riises «Mitt klimaregnskap». Riise er også leder av Framtiden i våre hender, og var derfor opptatt av å minimere miljøbelastningen da hun ga ut boka.

– Det burde være standard at forlagene produserer bøkene sine på den mest skånsomme måten for miljøet, sier hun til avisa, men understreker samtidig at man ikke må se seg blind på frakten av bøkene, og mener papirvalget er vel så viktig.

Boken hennes ble dermed trykket på et papir laget av landbruksavfall.