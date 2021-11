«Maskorama» ble en umiddelbar suksess for NRK i fjor med 828.000 seere på premieren. Deretter gikk det bare oppover, og da det var klart for finale, hadde nesten 1,4 millioner nordmenn samlet seg foran skjermen.

Lørdag gikk startskuddet for andre sesong, og ingenting tyder på at nordmenn har gått maskelei siden sist.

Totalt har 1.141.000 sett første program, inkludert seing i strømmetjenesten NRK TV. Det er altså en solid oppgang på 313.000 seere fra fjorårets premiere.

– Viser et sterkt behov for lek

Seertallet øker både lineært og på NRK TV. Sistnevnte har mer enn doblet seingen, fra 79.000 til 164.000.

– Mørketidas villeste eventyr fortsetter med å samle og engasjere publikum. Det varmer mitt hjerte å se at seerne fortsetter å velge NRK på lørdagskvelden, og vi skal gjøre det vi kan for ikke å skuffe dem de neste fem ukene. Produksjonsselskapet Fremantle har lagt ned en imponerende innsats for at «Maskorama» skulle bli enda litt større og enda litt lekrere enn i fjor, og det har de klart med glans, sier prosjektredaktør i NRK, Jan-Egil Ådland.

Programredaktør Petter Wallace i NRK er naturligvis også godt fornøyd.

– Det er så utrolig hyggelig at vi fremdeles kan samles på en lørdagskveld i dette landet og bare ha det gøy sammen! «Maskorama» hadde fantastisk oppslutning i fjor da vi alle var nødt til å sitte hjemme på lørdagskveldene. At populariteten til serien faktisk er stigende nå som vi har andre muligheter, viser vel at vi har et sterkt behov for å leke, og at «Maskorama» tilfredsstiller det behovet i oss, sier programredaktør i NRK, Petter Wallace.

Dobbelt så stor som TV 2

De gode tallene for «Maskorama» er dårlige nyheter for TV 2. Så langt i høst har deres lørdagssatsing «Skal vi danse» målt krefter med «Stjernekamp», og kommet til kort. Nå er konkurransen blitt enda tøffere, og lørdagens «Skal vi danse»-sending hadde 478.000 seere, 32.000 færre enn forrige uke.

Programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 henger ikke med hodet av den grunn.

– Dansen står seg godt i knallhard konkurranse med et konsept som har fått mye oppmerksomhet, sier hun til Kampanje.

– Men skulle dere ikke helst sett at seertallet på «Skal vi danse» økte inn mot finalen?

– Jeg tror og håper at seertallet går opp igjen når vi går inn i finalen. At seertallet skulle gå litt ned nå, var vi forberedte på.

«Maskorama» ble også med god margin helgens mest sette program, foran «Nytt på nytt» som hadde 860.000 seere.

– Vanskelig å ta inn over seg

Det er Fremantle som produserer «Maskorama» for NRK. Produsent Kim Strømstad retter en spesiell takk til kjendisene bak maskene.

– Dette er tall som er vanskelig å ta inn over seg. Vi er superglade for at publikum vil være med å kose seg med dette, vi koser oss veldig når vi lager det for dem. Og jeg vil gi en ekstra stor takk til alle karakterene. Uavhengig av bakgrunn er alle ganske langt utenfor komfortsonen sin når de står på scenen. De legger mye kjærlighet i dette, og det er veldig modig.

Forlegger og tidligere programleder Arve Juritzen var den første som måtte ta av seg masken og forlate programmet. Han opptrådte som «Frosken» med låten «Should I Stay or Should I Go» av The Clash, og fikk vel et klart svar fra seerne.

Artikkelen er først publisert av Kampanje.com.