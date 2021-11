Kvinne som hadde varslet om seksuell trakassering, ble slått ned av maskert mann

Ania Nikolaisen (28), som i oktober sto fram i Fiskeribladet med sine opplevelser, ble natt til onsdag slått ned av en maskert mann, skriver TV 2.

Nikolaisen sier hun er rystet over hendelsen der hun endte opp med et blått og hovent øye.

Til tross for at 28-åringen ikke så hvem som slo hun ned, føler hun seg sikker på at det ikke var tilfeldig at han slo ned akkurat henne.

– Han ropte at fiskebåten jeg tidligere jobbet på fortjente bedre, før han løp fra stedet, forteller Nikolaisen.

Politiet: Fremstår som et uprovosert overfall

Politiet bekrefter at de har satt i gang etterforskning etter en voldshendelse i Bodø, som fremstår som et uprovosert overfall. De ønsker ikke gi nærmere opplysninger som navn, alder, kjønn eller andre identifiserende opplysninger.

Det har i høst kommet flere historier fra kvinnelige fiskere, der de beskriver kritikkverdige forhold som mobbing og seksuell trakassering.