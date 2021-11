Diskuterer skytehendelsene i Oslo

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møter byrådsleder Raymond Johansen, politimester Beate Gangås og enhetsleder i Enhet Øst John Roger Lund for å diskutere den siste tidens skytinger i hovedstaden. Oppmøte for pressen er klokken 13.45.

Tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet

Regjeringen legger fram sin endrede forslag og tilleggsnummer for neste års statsbudsjett. Klokken 12.

Vurderer tiltale av presidenten i Chile

Underhuset i den chilenske nasjonalforsamlingen skal stemme over om president Sebastián Piñera skal stilles for riksrett etter at han dukket opp i Pandora Papers-lekkasjene.

Uvaksinerte lærere suspenderes i Ukraina

Offentlig ansatte og lærere som ikke er koronavaksinert, suspenderes fra mandag.

Tsjekkias nasjonalforsamling åpner

Parlamentet trer sammen for første gang siden valget, der opposisjonen vant en overraskende seier over statsminister Andrej Babis’ koalisjon. Klokken 14.

USA åpner for utlendinger

Både landegrensene og luftfarten inn til USA gjenåpnes for vaksinerte utlendinger.