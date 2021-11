Gutten falt i vannet fra en molo utenfor havna, og to gutter som var sammen med ham, fikk varslet om det som hadde skjedd.

– En mann i slutten av 30-årene som gikk tur i området, forsøkte å bidra i redningsarbeidet, opplyser operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sørvest politidistrikt til Aftenbladet.

Både mannen og gutten som falt i vannet, ble brakt til land av noen surfere som var i området.

– Vi hørte noen barn som ropte ute på moloen og skjønte at noe hadde skjedd. Vi padlet bort og fikk tak i de to, et barn og en voksen person, sier en av surferne, Henning Myhre, til Haugesunds Avis.

Mannen ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus i en luftambulanse som kom til stedet. Han var bevisstløs da han ble fløyet av gårde. Mannens tilstand er ikke kjent.

Gutten, som var ved bevissthet, ble tatt hånd om av ambulansepersonell. Surferne som deltok i redningsaksjonen, ble også fulgt opp av helsepersonell.

Sørvest politidistrikt meldte om hendelsen klokka 12.29.