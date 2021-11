Bevisstløs person sendes til Haukeland sykehus etter ulykke i sjøen i Karmøy

Sørvest politidistrikt meldte først om hendelsen klokka 12.29. Et barn ble i Karmøy reddet fra vannet av en person på surfebrett, og er ved bevissthet. Barnet er om bord i ambulanse.

Flere personer kom til for å hjelpe barnet. Klokken 12.38 skrev politiet at fem personer befinner seg i vannet, og at redningshelikopter var tilkalt.

– Fire av disse er i redning, en femte person er bevisstløs, skrev politiet.

Flere av personene skal være surfere som bidro med å hjelpe barnet.

Klokken 12.56 er helikopteret på vei til Haukeland sykehus med den bevisstløse personen. Det skal ikke være flere personer i vannet.

Politiet er på stedet og samler inn informasjon om hendelsesforløpet.